Ricky van Wolfswinkel ruilde deze zomer Vitesse in voor het Zwitserse FC Basel, waar hij na vier competitieduels al 4 keer het net heeft weten te vinden. Een 1 op 1 voor de oud vitessenaar dus.

Vorige week won FC Basel met 3-2 en was Van Wolfswinkel al tweemaal trefzeker, en in het tweede competitieduel tegen Grasschoppers was de oud Vitessenaar opnieuw evenvaak trefzeker. Daardoor loopt de Nederlander na 4 duels 1-op-1 in de Zwitserse competitie.

Van Wolfswinkel voelt zich al helemaal thuis bij FC Basel

