Younes na veel te korte vakantie terug bij Ajax

De Ajacied en Duitser Amin Younes is na 10 dagen vakantie teruggekeerd bij Ajax, maar de aanvaller is absoluut niet uitgerust.

De vakantie van de Duitser duurde slechts 10 dagen, volgens Younes zelf veel te kort. Anderhalve week na de winst van de Confederations Cup moest Younes zich alweer melden in Amsterdam, in gesprek met Ajax TV laat de Duitser weten: 'Ik ben niet genoeg uitgerust, dat is zo.'

'Het is belangrijk voor mij, mijn medespelers en de club dat ik hier ben. Tien dagen vakantie is natuurlijk wel een beetje kort, maar ik heb er zelf voor gekozen. Misschien kan ik in de interlandperiode een paar dagen vrij nemen.'

Zaterdag trapt Ajax af in een uitduel tegen Heracles Almelo, de ervaring die Younes heeft opgedaan bij de Duitse selectie wordt wel meegenomen, maar de Duitser is dus allerminst fit. 'Ik heb veel ervaring opgedaan met het Duitse elftal. Het was een geweldige zomer waarin ik veel heb geleerd van de jongens en de trainer. Het was geweldig om te zien hoe die jongens werken. Je wordt elke dag beter door met die spelers te voetballen.'

Younes begint aankomend weekend aan zijn derde seizoen bij Ajax, waar hij nog aast op een landstitel met de Amsterdammers. 'Naast doelpunten en assists is dit seizoen ook succes belangrijk. Onder trainers Frank de Boer en Peter Bosz waren we erg dichtbij. Nu gaan we alles geven voor een kampioenschap.'

