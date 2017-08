VIDEO: PSV-er Luckassen vernam vanuit media zijn schorsing

De nieuwkomer bij PSV vernam vanuit de media dat hij was geschorst voor het eerste duel van het nieuwe seizoen.

De verdediger van PSV is het openingsduel tegen AZ niet van de partij, in de media vernam Luckassen waarom hij is geschorst. Vreemde wending.

💬 | Derrick Luckassen vernam zijn schorsing uit de krant. "Ik dacht: misschien schrijven ze onzin." #psvaz pic.twitter.com/MRnFctX50T — FOX Sports (@FOXSportsnl) 10 augustus 2017

