ADO Den Haag-verdediger Tom Beugelsdijk is topfit en klaar voor het nieuwe Eredivisieseizoen 2017/2018. Vrijdag begint ADO aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht en de Haagse cultheld is er klaar. Beugelsdijk is niet tevreden over vorig seizoen en wil revanche nemen.

Vervolg: Cultheld Beugelsdijk wil knallen in Den Haag

De afgelopen weken heeft de 27-jarige Hagenees extra trainingen afgewerkt en hij is nu klaar om er weer in te knallen. 'Dit moet mijn seizoen worden. Op fysiek vlak kan ik altijd nog beter worden. Ik wil 95 minuten kunnen gaan en niet moe zijn’, zei Beugelsdijk tegen Omroep West.





Beugelsdijk heeft flink getraind met John Nieuwenburg, de fysieke trainer van de club uit De Haag. 'Dat heb ik gedaan en ben nu topfit’, aldus Beugelsdijk.

