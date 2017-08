FC Utrecht heeft Jean-Christophe Bahebeck bijna binnen, zo meldt het Algemeen Dagblad donderdagavond. De 24-jarige aanvaller staat momenteel onder contract bij de steenrijke Franse topclub Paris Saint-Germain en Utrecht wil hem voor één seizoen huren. Niets staat een transfer in de weg, of de aanvaller moet vrijdag bij de medische keuring niet goedgekeurd worden.

Vervolg: FC Utrecht gaat stunten met komst Bahebeck

De ploeg uit de Domstad was zelf al enige tijd rond met Bahebeck, maar met PSG moest Utrecht nog het een en ander afhandelen. FC Utrecht hoopte Bahebeck op de Open Dag van afgelopen zaterdag te kunnen presenteren, maar dat lukte toen niet omdat de transfer toen nog niet rond was.





Bahebeck is door de vertrokken Sebastien Haller, die door Utrecht aan Eintracht Frankfurt is verkocht, geadviseerd om naar Utrecht te gaan. Beide Fransmannen zijn goede vrienden en Bahebeck heeft mede op advies van zijn vriend gekozen voor Utrecht. Bahebeck had echter ook naar de Serie A gekund. Bij Utrecht moet Bahebeck de concurrentiestrijd voorin aangaan met Gyrano Kerk, Cyriel Dessers en Lukas Görtler. De aangetrokken Simon Makienok staat maanden en mogelijk het hele seizoen aan de kant met een kruisbandblessure.





Bahebeck heeft overigens al flink wat ervaring en speelde ook al 34 competitieduels voor PSG sinds 2011. Verder werd hij in Frankrijk verhuurd aan Troyes, Valenciennes en Saint-Etienne. Vorig seizoen kwam hij op huurbasis bij Pescara in Italië tot vier goals in vijftien competitieduels.

FC Utrecht gaat stunten met komst Bahebeck

Een korte samenvatting: FC Utrecht heeft Jean-Christophe Bahebeck bijna binnen, zo meldt het Algemeen Dagblad donderdagavond. De 24-jarige aanvaller staat momenteel onder contract bij de steenrijke Franse topclub Paris Saint-Germain en Utrecht wil hem voor één seizoen huren. Niets staat een transfer in de weg, of de aanvaller moet vrijdag bij de medische keuring niet goedgekeurd worden..