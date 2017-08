Crystal Palace heeft zich versterkt met Timothy Fosu-Mensah. De negentienjarige Nederlandse verdediger annex middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van Manchester United. Dit meldt de Londense club, waar Frank de Boer de trainer is, op de officiële website.

OFFICIEEL: De Boer haalt Fosu-Mensah naar Londen

Fosu-Mensah vertrok in 2014 vanuit de jeugdopleiding van Ajax naar Manchester United. Hij mocht daar onder Louis van Gaal in februari 2016 debuteren in de hoofdmacht. Tot op heden speelde hij twaalf wedstrijden in de Premier League voor de Engelse grootmacht. Fosu-Mensah is blij met zijn nieuwe, tijdelijke club.





‘De Boer liet weten dat hij me graag wilde hebben in zijn team. Dat geeft je als speler meteen een goed gevoel. Dat vertrouwen wil ik nu terugbetalen met veel goede wedstrijden voor deze club. Ik ben pas 19 jaar en ik heb nog veel te leren. Meer speeltijd zal zeker bijdragen aan mijn ontwikkeling’, aldus Fosu-Mensah, die ook jeugdinternational van Nederland.





Bij Crystal Palace treft Fosu-Mensah met Jairo Riedewald, deze zomer overgekomen van Ajax, en Patrick van Aanholt, die in januari overkwam van Sunderland.

