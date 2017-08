PEC Zwolle rekent op komst verdediger via Manchester City

PEC Zwolle hoopt spoedig Nicolás Freire aan de selectie te kunnen toevoegen. De 23-jarige Argentijnse verdediger speelt nu nog voor Argentinos Juniors, maar speelt waarschijnlijk snel voor Zwolle. Het is de bedoeling dat Freire wordt gehuurd van de Engelse topclub Manchester City, dat de Zuid-Amerikaan zal kopen.

Technisch directeur Gerard Nijkamp vloog donderdagochtend naar Manchester om tot een huurdeal te komen. ‘In de komende dagen hoop ik meer duidelijkheid te kunnen geven, maar het ziet er goed uit’, aldus Nijkamp tegen RTV Oost.





Freire is een linksbenige verdediger die centraal achterin speelt. Hij kan echter ook als linksback spelen. ‘Nicolás is een meedogenloze verdediger,

die ook goed kan voetballen. Hij is gedisciplineerd, maar heeft ook het gif dat je wel vaker bij Zuid-Amerikaanse spelers ziet. Daardoor is het een interessante speler’, aldus Nijkamp.





Dat Zwolle nu contact heeft met Manchester City over Freire lijkt door trainer John van ’t Schip te komen. Van ’t Schip was trainer van het Australische Melbourne City en dat maakt deel uit van de City Football Group. Daaronder valt ook Manchester City, dat waarschijnlijk zo’n 600.000 euro op tafel legt voor Freire.

