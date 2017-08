De Graafschap-aanwinst: 'Teleurstelling als ik er niet in zou staan'

De Graafschap legde deze zomer onder meer middenvelder Tim Receveur vast. De 25-jarige Receveur kwam over van promovendus VVV-Venlo, waar hij vorig seizoen vooral wisselspeler was. Receveur hoopt dit seizoen wekelijks te spelen en uiteindelijk te promoveren met De Graafschap.

'De concurrentie is groot en dat zorgt ervoor dat het niveau omhoog gaat. Maar onderling gaan we goed met elkaar om. Het zou voor mij een teleurstelling zijn als ik er niet in zou staan. Ik ga ervan uit dat ik maandag over een week tegen Jong PSV in de basis sta', zei Receveur in gesprek met Omroep Gelderland.

Over de ambities van De Graafschap is Receveur duidelijk. 'Ik vind dat wij voor promotie moeten gaan. Dat lijkt mij duidelijk en daar moeten we ook niet bang voor zijn om dat uit te spreken', aldus Receveur. Vorig seizoen kende De Graafschap een stroef jaar met een twaalfde plek.

