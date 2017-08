Real Madrid-preses Perez: We creëerden een fenomenale ploeg

Real Madrid-voorzitter Florentino Perez heeft verklaard dat het contracteren van Figo, die in 2000 werd overgenomen van rivaal FC Barcelona, de moeilijkste transfer uit zijn carrière is. De Portugese ster kwam toen voor 60 miljoen euro over van de aartsrivaal en zette zo de voetbalwereld helemaal op zijn kop.

'Ik vertelde hem bij de onderhandelingen dat we ons team rondom hem wilden bouwen. Uiteindelijk hebben we hem overtuigd, maar het was niet makkelijk. Ik denk dat de transfer van Figo de moeilijkste transfer van mij was. Immers, hij was de aanvoerder van Barcelona en in 2000 werd er nog niet eerder 60 miljoen euro voor een speler betaald', aldus Perez in gesprek met Marca.

Niet veel later kwamen nog tal van grote namen naar de topclub uit Spanje. Zo ook Zinédine Zidane, die in 2001 voor een destijds recordbedrag van 85 miljoen euro naar Madrid kwam. 'We contracteerden Zidane (nu hoofdtrainer van Real Madrid, red.), Ronaldo, Beckham enzovoort... We creëerden een fenomenale ploeg', vervolgde Perez.

'Na dit tijdperk hebben we dit proberen op te volgen met spelers van een dergelijk kaliber. Dat is gelukt met Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema en Bale. Door de grootste spelers naar de club te halen groei je sportief, maar ook economisch. Gezien de plek die we bezetten in de voetbalwereld, denk ik dat we dat ook moeten blijven nastreven', aldus Perez.

