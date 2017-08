Internazionale-speler Kondogbia wil alleen naar Spanje

Geoffrey Kondogbia heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Spanje. De 24-jarige middenvelder van Internazionale wil alleen naar Valencia. Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio, die doorgaans goed geïnformeerd is, is de kans ook groot dat Kondogbia naar Valencia CF vertrekt.

Kondogbia wil wekelijks spelen en ziet in Valencia een ideale club voor hem om dat te bewerkstelligen. Inter en Valencia zijn het weliswaar nog niet eens over de transfersom, maar er is vertrouwen dat de deal rondkomt. Vermoedelijk zal Valencia Kondogbia direct kopen, maar een huurdeal met optie tot koop is ook nog een optie.





Valencia eindigde afgelopen seizoen als 12e in La Liga en verkocht al spelers als Diego Alves, Mathew Ryan, Alvaro Negredo en Enzo Perez. Hierdoor heeft de ploeg wat ruimte gemaakt in het salaris- en transferbudget. Hoeveel Kondogbia moet kosten is niet bekend, maar zelf betaalde Inter ca. 30 miljoen euro voor de Fransman in 2015. Hij werd toen weggehaald bij AS Monaco.

