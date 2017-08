OFFICIEEL: FC Oss haalt oude bekend terug naar Noord-Brabant

Erik Quekel is teruggekeerd bij FC Oss. De dertigjarige spits heeft het éénjarig contract getekend bij de Jupiler League, zo meldt Oss op zijn website. De transfervrije Quekel keert zodoende terug naar de club waarvoor hij toen debuteerde in het betaalde voetbal.

'Het is mooi om hier weer terug te zijn. Ik heb natuurlijk lange tijd niet gespeeld, maar de wedstrijden die ik meedeed gingen goed', aldus Quekel in gesprek met het Brabants Dagblad. De aanvaller trainde twee weken mee bij Oss en scoorde drie keer in vier oefenwedstrijden.

Quekel debuteerde in 2006 in het profvoetbal bij Top Oss, de oude naam van FC Oss. Hij scoorde toen in drie jaar 36 keer en vertrok daarop naar FC Dordrecht. Daarna speelde hij ook nog bij Helmond Sport, FC Den Bosch en Jong PSV, dat hem huurde van Den Bosch. Medio 2015 vertrok hij naar het toen net gepromoveerde De Graafschap.

Voor De Graafschap speelde hij acht wedstrijden in de Eredivisie, maar daarna verdween hij uit beeld. Dit mede door een hardnekkige teenblessure. Zijn laatste competitieduel dateert van begin december 2015. Vorig seizoen speelde hij dus geen enkele keer voor De Graafschap in de Jupiler League. De Graafschap besloot zijn aflopende contract dan ook niet te verlengen.

