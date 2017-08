Bosz kan zich gaan opmaken voor een transfersoap rondom Dembélé , de speler kwam donderdag niet opdagen op het trainingsveld bij Dortmund.

Vervolg: Bosz is Dembelè kwijt, transfer naar FC Barcelona lijkt in de maak

Dembélé was donderdag in geen velden of wegen te bekennen, de selectie trainde donderdag zonder de sterspeler. Ook trainer Bosz had geen enkel idee waar Dembele was, die ook telefonisch niet bereikbaar leek te zijn.

De Duitse media weet wel raadt met dit bericht en ziet Dembélé een breuk willen zien forceren, de buitenspeler lijkt binnen enkele uren bij het Spaanse FC Barcelona te gaan tekenen.

De Franse smaakmaker liet donderdagochtend verstek gaan, waar Bosz met de handen in het haar zit. 'Ik heb geen idee waarom hij er niet was. We probeerden contact met hem te krijgen, maar dat lukte niet. Ik zal met hem hierover moeten praten, dan kan hij me uitleggen wat er gaande is.'

Dembele, die pas een jaar bij Dortmund speelt, leek voor geen goud te kunnen vertrekken bij Dortmund. Maar FC Barcelona lijkt meer dan 100 miljoen euro over te hebben voor de Franse allerkunner, daar waar een transfer in de maak is.

