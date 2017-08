Feyenoord lijkt opnieuw rekening te moeten houden met een vertrek van een van de spelers, Miquel Nelom staat in de nadrukkelijke belangstelling van het Engelse Watford FC.

Vervolg: Engels Watford FC in de markt voor Feyenoorder Nelom

In eerste instantie wilde Watford nog shoppen bij het Londense Arsenal voor Gibbs, maar de linksback is te duur bevonden. Plan B is dus om naar Feyenoord te kijken voor de back Nelom.

Nelom heeft nog een doorlopend contract bij Feyenoord tot volgend jaar zomer, daarbij is hij niet altijd verzekerd van een basisplaats bij de regerend landskampioen. Eerder waren Stoke City en Espanyol al in de running voor Nelom, waar nu dus Watford bijkomt.

Engels Watford FC in de markt voor Feyenoorder Nelom

Een korte samenvatting: Feyenoord lijkt opnieuw rekening te moeten houden met een vertrek van een van de spelers, Miquel Nelom staat in de nadrukkelijke belangstelling van het Engelse Watford FC..