Plezier bij Ajax langzaam terug na horrorsituatie Nouri

Ajax kent aankomend weekend de start van het nieuwe seizoen, de wedstrijd tegen Heracles Almelo moeten de Amsterdammers direct drie punten opleveren.

De Amsterdammers krijgen al steeds meer de lach terug, ondanks de uitzichtloze situatie van Abdelhak Nouri. Ajax trainer Marcel Keizer laat weten: 'De steun voor de familie en Appie is er, maar dat iedereen weer met wat meer plezier naar de club komt, dat zie je ook wel. Ik ben geen dokter, maar zijn situatie is stabiel. Hij ligt in het ziekenhuis, kan zelf ademen en zijn hartslag klopt goed. Maar verder niets, dat is lastig.'

'Het blijft moeilijk, Je kan heus wel weer met plezier op het veld staan met de spelers, maar het blijft altijd met een rand.'

