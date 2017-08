KNVB en Oranje zakken nog verder weg op FIFA wereldranglijst

Het Nederlands Elftal kent wederom een dieptepunt, op de FIFA wereldranglijst is Oranje gezakt naar plek 36.

De Brazilianen hebben regerend wereldkampioen Duitsland inmiddels na een maand alweer van de troon gestoten, terwijl Oranje maar blijft zakken en iedere keer dieptepunten kent.

Nederland stond eerder al op plek 32 en klom toen lichtjes met een plek, maar nu is het weer enorm gekelderd en levert het opnieuw vier plekken in. De VS (wat de Gold Cup won) is Oranje inmiddels gepasseerd, de plekken boven Oranje met Kameroen (35ste). Turkije (33ste) en Tunesië (34ste) zijn onveranderd.

Eind van de maand augustus speelt Oranje het WK Kwalificatieduel tegen de Fransen in Parijs, bij een goed resultaat mag Oranje nog hoop houden op een plek op het WK, anders lijkt het opnieuw over en uit.

