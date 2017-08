Megatransfer Pröpper voor Brighton slechts week de duurste

José Izquierdo vertrekt na drie goede seizoenen voor ruim 17 miljoen richting Brighton & Hove Albion.

Voorin was er nog weinig creativiteit bij de nieuwe Premier League-club, daar moet José Izquierdo verandering in brengen.

De 25-jarige speler uit het Colombiaanse Pereira was al enkele seizoenen goed bezig bij onder meer Club Brugge en het Colombiaanse Deportiva Once Caldas.

Brugge betaalde destijds in 2014 ongeveer 3,8 miljoen euro voor de speler. De club heeft nu dus een winst van ruim 13 miljoen euro geboekt.

Izquierdo is niet de eerste aankoop van Brighton deze zomer: de club promoveerde en ging dus de welbekende transfergekte in met onder meer Nederlander Davy Pröpper (PSV), Mathew Ryan (Valencia) en Izzy Brown van Chelsea (oud-Vitesse), werd gehuurd. Pröpper was enkele dagen geleden nog recordhouder van de duurste aankoop met zijn 13 miljoen euro.

