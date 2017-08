Analist Ronald de Boer heeft vertrouwen in de jonge Ajax-middenvelder Frenkie de Jong. De twintigjarige middenvelder maakte een goede indruk in de voorbereiding op het komende seizoen en De Boer verwacht dat De Jong, die in 2015 door Ajax werd overgenomen van het Tilburgse Willem II, gaat doorbreken dit seizoen.

Vervolg: De Boer: De spelers van Ajax hebben de X-factor

'Hij zou het elftal als controlerende middenvelder misschien nog een extra kwaliteitsimpuls kunnen geven, maar heeft natuurlijk concurrentie van Lasse Schöne. En ik begrijp dat ervaring ook heel belangrijk is voor een elftal. En het wordt interessant om te zien of Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Justin Kluivert stappen kunnen blijven maken', zei De Boer in gesprek met De Telegraaf.





De voormalig profvoetballer verwacht sowieso veel van Ajax komend seizoen. 'Ajax heeft zoveel talenten in huis. Als je kijkt naar de selectie, is die veel meer waard dan die van bijvoorbeeld Feyenoord. De spelers van Ajax hebben de X-factor. Maar het moet nog blijken bij zulke jonge spelers, of dat er direct uitkomt.'

De Boer: De spelers van Ajax hebben de X-factor

Een korte samenvatting: Analist Ronald de Boer heeft vertrouwen in de jonge Ajax-middenvelder Frenkie de Jong. De twintigjarige middenvelder maakte een goede indruk in de voorbereiding op het komende seizoen en De Boer verwacht dat De Jong, die in 2015 door Ajax werd overgenomen van het Tilburgse Willem II, gaat doorbreken dit seizoen..