Gino van Kessel vertrekt naar Oxford United

De Nederlandse aanvaller Gino van Kessel heeft Tsjechië ingeruild voor een avontuur in Engeland. De 24-jarige Van Kessel wordt door Slavia Praag voor één seizoen verhuurd aan Oxford United, uitkomend op het derde niveau van Engeland. Oxford United heeft ook een optie tot koop bedongen op Van Kessel.

Van Kessel werd vorig jaar zomer door Slavia gecontracteerd. De Tsjechen namen hem toen over van AS Trencin uit Slowakije. Voor Slavia speelde hij zeven competitieduels waarin hij twee keer scoorde. In de tweede seizoenshelft werd Van Kessel verhuurd aan Lechia Gdansk, maar daar speelde hij maar drie competitiewedstrijden.





'Gino is voor één seizoen vertrokken naar het Engelse Oxford United, dat alle kosten zal overnemen voor de speler', aldus Slavia-woordvoerder Michael Býček op de website van de Tsjechische club. Oxford kan Van Kessel na één seizoen definitief overnemen. 'Er is een optie opgenomen in de deal met een bedrag van 900.000 euro', aldus Býček.





Van Kessel speelde eerder in de jeugd van onder meer Ajax en AZ en speelde vervolgens naast Slavia Praag, Trencin en Gdansk ook nog voor Almere City en Arles-Avignon.

