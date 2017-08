Het Engelse Tottenham Hotspur heeft de Ajacied Davinson Sánchez op de korrel, de Engelse grootmacht zou een bedrag van 35 miljoen pond in gedachten hebben.

Vervolg: Tottenham wil Ajacied Sanchez voor 39 miljoen overnemen

The Sun wist woensdagavond laat te melden dat Ajax een slordige 40 miljoen euro verlangt voor Sánchez, waar het Engelse Tottenham een bedrag van 35 miljoen pond (39 miljoen euro) overheeft voor de Ajacied.

Voor de 21-jarige Sánchez was het afgelopen seizoen pas zijn eerste in het shirt van Ajax, waar hij eerder deze transferzomer al in verband werd gebracht met het Spaanse FC Barcelona. The Sun weet te melden dat The Spurs het geen enkel probleem om zoveel geld neer te leggen voor Sánchez en zouden de onderhandelingen al van start zijn.

Gek genoeg is Tottenham de enige Engelse PL club die zich nog helemaal niet heeft versterkt, alleen Walker vertrok voor 51 miljoen euro. Het geld kan dus worden geinvesteerd in de Ajacied Sánchez.

Tottenham wil Ajacied Sanchez voor 39 miljoen overnemen

Een korte samenvatting: Het Engelse Tottenham Hotspur heeft de Ajacied Davinson Sánchez op de korrel, de Engelse grootmacht zou een bedrag van 35 miljoen pond in gedachten hebben..