Ligue1 organisator is wachten beu en stapt naar FIFA voor Neymar

De organisator van de Franse competitie liet eerder weten geen stappen te ondernemen om Neymar op tijd speelgerechtigd te krijgen, maar daar komt nu toch verandering in.

De LFP stapt naar de FIFA om Neymar alsnog aankomend weekend speelgerechtigd te krijgen voor PSG. Het transfercertificaat is nog niet in Parijs gearriveerd, waardoor Neymar afgelopen week zijn debuut nog moest uitstellen. Nu lijkt het erop dat Barca treuzelt met opzet en wacht tot het uiterste, wat in het geval van Neymar pas op 20 augustus kan zijn.

PSG heeft geen zin om zo lang te wachten en is naar de FIFA gestapt, 'We starten een officiële procedure bij de FIFA,' aldus een woordvoerder van de LFP tegenover de BBC.

Alles draait momenteel om het transfercertificaat, als de papieren donderdagavond tijdig binnen zijn, kan Neymar zondag officieel zijn debuut maken voor PSG.

De FIFA juristen moeten overuren gaan maken, want de Braziliaanse media laten weten dat Neymar naar de FIFA te stappen als de beloofde bonus van 26 miljoen niet wordt betaald door FC Barcelona. De beloofde bonus zou 31 juli moeten worden betaald, wat dus niet is gedaan. FC Barcelona houdt Neymar verantwoordelijk voor het overtreden van regels om al met andere clubs te praten.

