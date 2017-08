De Mos: 'Feyenoord favoriet, Cocu moet jongelingen kans geven nu'

Volgens Aad de Mos is de regerend landskampioen Feyenoord opnieuw de topfavoriet voor komend seizoen, maar wanneer bij PSV de jeugd de kans krijgt kunnen de Eindhovenaren dat ook zijn.

Waar de Rotterdammers enkele sterkhouders zagen vertrekken, weet De Mos dat dat op te vangen is en de Rotterdammers nog steeds als favoriet worden gezien. 'Feyenoord heeft een jasje uitgedaan met het vertrek van Kuijt, Kongolo en vooral Karsdorp, maar heeft nog altijd een sterke, volwassen ploeg. Vooralsnog de favoriet.'

Hoe Ajax speelt is nog maar de vraag, maar in de Europa League finale was het goed te zien hoe je de Amsterdammers moet bestrijden.

Bij PSV is het de hoogste tijd voor verandering, de jeugd moet onderhand de kans krijgen weet hij te melden. 'PSV kan serieus meedoen als de jeugd echt de kans krijgt. Dante Rigo op het middenveld en achterin Armando Obispo, een gigant. Legt de ballen neer zoals Ronald Koeman vroeger. Stelt Cocu hem niet op, dan benadeelt hij zijn club, zichzelf en die jongen'

Kraay Jr. liet weten dat Feyenoord het niet nog een seizoen lang goed weet te doen, 'Zij hebben nog steeds betere selecties. Ook PSV ja, ondanks het echec in Kroatië. Als Cocu gewoon Luuk de Jong 34 wedstrijden opstelt, dan scoort hij zeker twintig keer. Dat zijn al veertien goals en zeven punten meer dan vorig seizoen. Dan ben je al bijna kampioen.'

