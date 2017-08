De Turkse grootmacht Fenerbahce heeft Roberto Soldado zo goed als binnen, wat inhoudt dat Van Persie er een concurrent bij krijgt in de aanval.

Fenerbahce wist woensdag met het Spaanse Villarreal een akkoord te maken over de overgang van Saldado naar Istanbul, wat slecht nieuw betekend voor Robin van Persie. De komst van Saldado kan de rentree van Van Persie bij Feyenoord alleen maar versnellen denkt Van Bronckhorst.

In gesprek met de NOS laat Gio weten al jaren fan te zijn van Van Persie, 'Het is geen Kuyt, het zijn twee totaal verschillende spelers. Maar wat je vooral merkt, is dat er de laatste tijd veel wordt geschreven en gezegd over Van Persie.'

'Hij heeft al meerdere keren uitgesproken dat het mooi zou zijn om, net zoals wat Dirk en ik hebben gedaan, zijn carrière af te sluiten bij Feyenoord. Maar zijn carrière duurt niet nog maar een aantal maanden,' weet Van Bronckhorst te melden.

Komst Saldado bij Fener versnelt terugkeer Van Persie naar Feyenoord

