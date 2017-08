MVV Maastricht haalt Belgische aanvaller

MVV Maastricht heeft Jonathan Okita naar de club gehaald. De 20-jarige vleugelaanvaller is door de Jupiler League- voor twee seizoenen vastgelegd, zo meldt MVV op zijn website. Okita komt transfervrij over van de Belgische topclub Standard uit Luik.

Okita stond van 2014 tot deze zomer onder contract bij de club uit Luik en kwam uiteindelijk tot twee competitieduels voor Standard. De Belgische ploeg nam hem toen over van Tubeke, waarvoor hij in het seizoen 2013/2014 al 16 duels op het Belgische tweede niveau speelde. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan KSV Roeselare (eerste half jaar) als Royale Union Saint Gillis (tweede half jaar).





De aanvaller was al sinds 2 juli op proef bij MVV en speelde diverse oefenduels mee en maakte verder een goede indruk op de trainingen. Dit heeft in een contract geresulteerd en MVV is blij met de aanwinst. ‘Jonathan is een jonge, gretige speler die over specifieke kwaliteiten beschikt. Hij heeft een actie in huis en is snel op de eerste meters. Een jongen die aanvallend iets kan creëren. Tijdens de trainingen en in de oefenwedstrijden heeft Jonathan zich laten gelden en ons overtuigd van de meerwaarde die hij in potentie kan hebben voor MVV Maastricht. Aan Jonathan om die lijn door te trekken’, aldus trainer Ron Elsen.

