PSV zet zijn zinnen op toptalent van Juventus

PSV zou zich bij de Italiaanse topclub Juventus hebben gemeld voor het toptalent Moise Kean. Dit meldt Sky Sport Italia woensdagavond. De Eindhovenaren zouden de zeventienjarige aanvaller voor één seizoen willen huren. Er zijn echter ook enkele Italiaanse clubs geïnteresseerd in een huurdeal met toptalent Kean.

De ploeg uit Eindhoven heeft bij Juventus geïnformeerd naar de mogelijkheden om Kean te huren. Naast PSV zouden echter ook Bologna, Hellas Verona en Crotone interesse hebben in Kean. Juventus staat niet onwelwillend tegenover een verhuur van Kean, maar dan wil het wel eerst zelf een aanvaller contracteren. Mocht bijvoorbeeld Lazio-aanvaller Keita Balde Diao komen, dan kan een verhuurperiode van Kean snel geregeld worden.





Kean liet vorig seizoen van zich spreken door als invaller te scoren in een competitieduel met Bologna. Met dat doelpunt werd hij de eerste speler die in 2000 geboren is die een doelpunt maakte in de Serie A. Uiteindelijk kwam hij tot drie invalbeurten voor de Oude Dame. In totaal zat de jeugdinternational van Italië dertien keer op de bank bij een duel van Juventus in de Serie A.

