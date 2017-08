Luuk de Jong, spits van PSV, is niet beeld bij de Premier League-club Crystal Palace. De trainer van de Engelse club, Frank de Boer, hoeft de 26-jarige aanvaller niet. Volgens De Boer is Crystal Palace op zoek naar een ander type aanvaller, die de ploeg in de breedte kan versterken.

Vervolg: Frank De Boer hoeft PSV'er Luuk de Jong niet

‘Die (De Jong, red.) is natuurlijk wel voorbij gekomen, maar hij is niet wat we zoeken. Wij denken dat wij een ander type nodig hebben’, aldus De Boer in gesprek met Ziggo Sport. De Boer zou graag nog een spits halen die hij kan in zetten voor het geval Christian Benteke geblesseerd raakt.





Diverse Engelse media maakten er melding van dat De Boer interesse zou hebben in De Jong, maar een transfer gaat dus niet door. Het Duitse Hannover 96 zou nog wel geïnteresseerd zijn in De Jong, maar concreet is die belangstelling nog niet. De Jong kende vorig seizoen overigens een moeilijk jaar bij PSV en hij raakte zelfs zijn aanvoerdersband en basisplek kwijt. De Jong scoorde ook maar acht keer in 32 competitieduels.4

