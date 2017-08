Reiziger denkt dat vrouwen ook een Eredivisieclub kunnen leiden in toekomst

Reiziger, de trainer van Jong Ajax, liet in gesprek met FOX weten dat er in de toekomst wellicht vrouwelijke coaches aan het roer kunnen staan bij Eredivisieclubs.

Reiziger kent Wiegman nog van zijn assistent tijd bij Sparta, samen doorliepen zij de trainerscursus, Wiegman liep stage in Rotterdam. 'Ze is heel bevlogen, perfectionistisch, wil alles goed hebben en is heel erg betrokken.'

Op dit moment heeft iedere Eredivisieclub een mannelijke hoofdtrainer, maar als het aan Reiziger ligt kan dat over 10 tot 15 jaar wel anders zijn. 'Ik kan me dat goed voorstellen, uiteindeijk gaat het over de kwaliteit die je levert. Als Wiegman de kwaliteiten heeft voor een mannenteam, waarom dan niet? Ik denk dat het op termijn wel gaat gebeuren, je ziet steeds meer verandering. Je ziet tegenwoordig ook steeds meer vrouwelijke scheidsrechters.'

