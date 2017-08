Balotelli scheurt 200 km p/u in bolide en wordt aangehouden door politie

De Italiaanse spits Balotelli kent natuurlijk een verleden waarin hij vaker in de fout is gegaan, woensdag deed Enfant Terrible opnieuw zijn naam eer aan.

De bonkige spits van het Franse OSC Nice is aangehouden door de politie, Balotelli scheurde met meer dan 200 km per uur in zijn bolide over de weg. Hierdoor is de Italiaan in een klap zijn rijbewijs kwam en heeft hij ook nog eens 5 punten moeten incasseren.

Balotelli is net weg pic.twitter.com/DnmqF4bfBE — Martijn Krabbendam (@Mkrabby) 8 augustus 2017

Voor Balotelli niet de eerste keer dat hij in het verkeer de regels aan zijn laars lapt, in 2011 ontving de Italiaan ook al 10 punten op zijn rijbewijs.

