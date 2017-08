AZ is klaar voor Eredivisie aftrap: 'We gaan PSV pakken'

Voor PSV kende de voorbereiding er eentje die je niet wilt zien, vroegtijdig uitschakeling voor Europees voetbal en de selectie nog niet compleet.

Aan de andere kant kende AZ (de tegenstander van PSV in de eerste speelronde) een prima voorbereiding, de Alkmaarders zijn warm en willen PSV op speeldag 1 pakken.

Calvin Stengs liet tegenover FOX weten: 'Het gaat inderdaad wel lekker, we hebben veel wedstrijden gewonnen. We gaan nu zaterdag gewoon erop klappen, we gaan PSV pakken.'

Naar alle waarschijnlijkheid gaat V.b Brom met drie talenten starten tegen PSV aankomende zaterdag, Cocu kan zijn borst natmaken.

