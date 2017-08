De transfer van Wesley Sneijder naar het Franse Nice is inmiddels voltooid, maar eerder werd FC Utrecht ook al genoemd.

Vervolg: Sneijder had wel degelijk contact met Ajax over mogelijke terugkeer

Waar Sneijder zelf liet weten dat het met FC Utrecht net even allemaal niet paste, ontkende de Oranje International dat Ajax nooit ter sprake is gekomen voor een eventuele terugkeer. Maar nu komt naar boven dat er wel degelijk contact is geweest met Ajax voor een eventuele terugkeer.

Er zou een optie zijn aangedragen om Sneijder te laten meetrainen met het eerste om een contract af te dwingen, maar de kwestie werd al gauw veel te ingewikkeld voor de Amsterdammers. Mede doordat er andere partijen ook aan Sneijder trokken.

Het langdurige proces met het Turkse Galatasaray hield clubs steeds meer weg, de Turkse grootmacht nam maarliefst 6 weken tijd van de clubs in beslag, waardoor vele clubs hun selectie al op orde hadden. Toen Gala hem eindelijk transfervrij gaf, was alleen Nice nog geinteresseerd in de Nederlandse middenvelder.

Sneijder had wel degelijk contact met Ajax over mogelijke terugkeer

Een korte samenvatting: De transfer van Wesley Sneijder naar het Franse Nice is inmiddels voltooid, maar eerder werd FC Utrecht ook al genoemd..