Dirk Kuyt kan zich gaan opmaken voor een nieuwe rol binnen de club Feyenoord, de routinier gaat zich bezighouden met de jeugdopleiding en het scoutingswerk.

Vervolg: Kuyt gaat zich richten op jeugdopleiding en scouting van Feyenoord

Direct nadat Dirk Kuyt zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing, was het al duidelijk dat de Katwijker een rol binnen de club ging invullen. Een plek bij de directie werd al direct genoemd, maar nu komt er een ander plan uit de hoge hoed van Van Geel.

Tegenover De Telegraaf liet Kuyt los: 'Ik ga meelopen met de directie van Feyenoord, met name met Martin van Geel. Hij gaat mij wegwijs maken en de andere kant van de club laten leren kennen. Het is niet zo dat ik iedere dag op de club zal zijn, maar meer momenten aanhalen om situaties te leren kennen binnen de club.'

Een soort stageperiode, zo kun je het noemen wat Kuyt nu gaat doen. 'Het kan een bestuurlijk overleg zijn of een vergadering. Wat bij een club als Feyenoord ook heel belangrijk is, is de jeugd. Hoe gaan trainers met jeugdspelers om, gesprekken met de toptalenten van de jeugdopleiding maar ook de buitenlandse scouting. Ik wil gewoon alle onderdelen van de club leren kennen.'

Een officiele functie wil Kuyt het nog niet noemen, maar op afspraak meelopen. 'Je moet het niet zien als een 9-tot-5-baan, maar meer via verschillende facetten en takken langzaam die kant van de club te leren kennen. Ik zal dus geregeld in Rotterdam zijn. Ik kijk er enorm naar uit, moet ik zeggen.'

Kuyt gaat zich richten op jeugdopleiding en scouting van Feyenoord

Een korte samenvatting: Dirk Kuyt kan zich gaan opmaken voor een nieuwe rol binnen de club Feyenoord, de routinier gaat zich bezighouden met de jeugdopleiding en het scoutingswerk..