De vijftigjarige Eric Braamhaar heeft besloten per direct zijn fluit op te bergen, de scheidsrechter kampt met een knieblessure.

Vervolg: Braamhaar stopt per direct als arbiter door aanhoudende knieblessure

'Als trainingen steeds moeilijker gaan, je de intensiteit niet meer kunt opbrengen, en de explosiviteit minder wordt, moet je een keer de knoop doorhakken,' valt er te lezen op de website van de KNVB. 'Dat heb ik nu gedaan. (...) Ik heb het maximale uit mijn loopbaan als scheidsrechter gehaald, en daardoor kan ik tevreden terugkijken. Ik ga me nu richten op een maatschappelijke loopbaan.'

In de afgelopen 20 jaar mocht Braamhaar ruim 200 wedstrijden fluiten, maar sinds vorig jaar kwam hij weinig meer in actie door de aanhoudende blessure aan zijn knie. Tussen 2001 en 2011 was Braamhaar zelf actief voor de FIFA.

De plek van Braamhaar zal worden ingevuld door 29-jarige Allard Lindhout in het arbitragekorps.

Braamhaar stopt per direct als arbiter door aanhoudende knieblessure

Een korte samenvatting: De vijftigjarige Eric Braamhaar heeft besloten per direct zijn fluit op te bergen, de scheidsrechter kampt met een knieblessure..