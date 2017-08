Ajax en PSV krijgen meer vertrouwen dan Feyenoord van Kraay Jr.

Hans Kraay Junior, trainer van FC Lienden, en analist- en presentator bij FOX Sports, denkt niet dat Feyenoord dit seizoen weer kampioen kan worden. Vorig seizoen kroonden de Rotterdammers zich voor het eerst sinds 1999 weer eens tot kampioen van de Eredivisie.

Kraay Junior weet niet of Feyenoord weer kampioen kan worden. 'De titel van Feyenoord was een onwaarschijnlijke prestatie. De ploeg kwam vroeg in een flow en kon daardoor lastige uitduels net naar zich toe trekken. Het afscheid van Kuijt is een aderlating, verder is de kwaliteit gelijk gebleven', zei Kraay Junior tegen Voetbal International.

'Toch kan ik me niet voorstellen dat Feyenoord het weer wint van Ajax en PSV, die nog steeds betere selecties hebben', aldus Kraay Junior, die PSV dus hoger inschat ondanks de dramatische uitschakeling in de Europa League. 'Ook PSV ja, ondanks het echec in Kroatië (in de voorronde van de Europa League uitgeschakeld door Osijek, red.).'

'Als Cocu gewoon Luuk de Jong 34 wedstrijden opstelt, dan scoort hij zeker meer dan twintig keer. Dat zijn al veertien goals en zeven punten meer dan vorig seizoen. Dan ben je al bijna kampioen', aldus de oud-voetballer van onder meer De Graafschap, FC Eindhoven en SC Telstar.

