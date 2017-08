Cocu wil meedenken met Luuk de Jong en eventuele transfer

PSV trainer Cocu sluit niet uit dat spits Luuk de Jong binnenkort een overstap maakt naar een andere club, de oefenmeester wil meedenken met Luuk.

Luuk de Jong wordt door Cocu al even gepasseerd in de aanvalslinie van PSV, waar het duel tegen Osijek voor Luuk de druppel leek te zijn. Ook leverde Luuk de Jong al zijn aanvoersband in bij Cocu, omdat hij vindt dat hij dan meer met vrijheid kan spelen.

Afgelopen seizoen kende Luuk een mindere periode, waar Cocu over laat weten in gesprek met de NOS. 'Hij zit met een jaar waarin het niet lekker is gelopen en heeft revanchegevoelens.'

'En ik moet zeggen dat hij op de trainingen een superscherpe indruk maakt. Luuk is hier nog, maar als er een optie komt voor hem die interessant is, dan kan ik mij voorstellen dat hij daar open voor staat. En dan zullen wij als club ook luisteren en meedenken.'

In 2014 moest PSV een bedrag van 5,5 miljoen betalen een het Duitse Borussia MunchenGladbach om de spits terug te halen naar de Eredivisie. Wanneer de spits deze transferzomer vertrekt, wil PSV er minimaal 5 miljoen voor terug.

