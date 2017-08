Treuzelend Barca zet PSG voor het blok, Neymar moet debuut blijven uitstellen

Waar de Braziliaan Neymar onlangs de overstap maakte naar de Franse grootmacht PSG, kon hij afgelopen weekend niet debuteren door de ontbrekende papieren.

Maar nu lijkt het erop dat Neymar ook komend weekend zijn debuut nog niet kan gaan maken voor zijn nieuwe werkgever, de Fransen wachten nog steeds met smart op het transfercertificaat van FC Barcelona. Volgens L'equipe heeft FC Barcelona alles op orde om het certificaat te versturen, maar treuzelt het enorm om het op te sturen.

Mag het certificaat zaterdagavond alsnog niet zijn gearriveerd bij PSG, kan Neymar opnieuw zijn debuut uitstellen. Het lijkt er sterk op dat FC Barcelona de Franse grootmacht wil frustreren doordat zij Neymar hebben gekocht, de Spanjaarden konden geen kant op omdat het clausulebedrag keurig is betaald.

In principe heeft FC Barcelona nog 15 dagen voordat alle papieren in orde moeten zijn, dan is het nog niet in overtreding. Het kan dus zomaar zijn dat Neymar tot 20 augustus moet wachten om zijn officiele debuut te maken voor PSG. Een procedure tegen FC Barcelona zou de zaak alleen maar vertragen.

