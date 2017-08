Ajax-trainer Keizer hoopt nog op versterkingen

Marcel Keizer, trainer van Ajax, hoopt dat hij deze transferperiode nog wat nieuwe spelers mag verwelkomen in zijn selectie. Keizer hoopt vooral op versterking voor de verdediging en eventueel nog voor op het middenveld. Verder hoopt Keizer dat er geen spelers meer vertrekken bij Ajax.

‘Ik hoop dat iedereen blijft en dat we nog een paar dingen kunnen doen, vooral verdedigend’, vertelde Keizer tegen Ajax TV. Door de trieste gebeurtenis van Abdelhak Nouri, die onlangs blijvende en ernstige hersenschade opliep nadat hij onwel werd in een oefenduel, bevat het middenveld van Ajax nu uit vijf spelers. Dit is één speler minder dan Keizer graag zou willen. ‘De situatie met Appie kwam natuurlijk onverwacht. Het liefste zou ik dat aantal aanvullen tot zes. Maar we kunnen nog wat schuiven.’



Het knelpunt zit echter voor in de achterhoede. Jaïro Riedewald, Kenny Tete en Heiko Westermann vertrokken allemaal. ‘Over een heel jaar genomen heb je een brede selectie nodig om prijzen te halen. De basis is grotendeels intact gebleven, maar we moeten de breedte van de groep in de gaten houden’, vervolgde Keizer.



De coach weet dat er nog spelers bij Ajax kunnen vertrekken naarmate het einde van de transferperiode nadert, maar Keizer hoopt dat de selectie intact blijft. ‘Het wordt intenser. Ik wil graag dat iedereen blijft en volgens mij wil de club dat ook’, aldus Keizer. Komende zaterdag begint Ajax aan het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitduel bij Heracles Almelo.

