Welke 11 doelmannen mogen zich de meest waardevolle van de Eredivisie noemen? V-bal.nl stelde een lijst samen met de op dit moment elf ‘duurste’ doelmannen van de Eredivisie, die nu bij een club in de hoogste klasse van Nederland voetballen. Aangezien de transferperiode nog open is, kunnen er nog wijzigingen optreden.

Vervolg: De 11 duurste keepers van Eredivisie

11. David Jensen (FC Utrecht) – 1,25 miljoen euro

De 25-jarige Jensen speelt sinds medio 2016 bij Utrecht, dat hem toen overnam van FC Nordsjaelland. Na de blessure van Robin Ruiter werd hij eind vorig jaar basisspeler en die plek behield hij, ook nadat Ruiter (inmiddels actief bij Sunderland) weer fit was. Door zijn groei is zijn marktwaarde ten opzichte van januari meer dan verdubbeld, waardoor hij nu een marktwaarde van 1,25 miljoen euro heeft, net als Lamprou.



10. Kostas Lamprou (Ajax) – 1,25 miljoen euro

Lamprou heeft net als Jensen een marktwaarde van 1,25 miljoen euro. Lamprou verruilde deze zomer transfervrij Willem II voor Ajax, waar hij voor één seizoen tekende en de beoogde derde keeper is achter André Onana en Benjamin van Leer. Lamprou keepte de laatste drie seizoenen bij Willem II en was basisspeler.



9. Nick Marsman (FC Utrecht) – 1,50 miljoen euro

Marsman heeft een marktwaarde van 1,50 miljoen euro en zou daardoor iets meer waard zijn dan de huidige eerste keeper van Utrecht, Jensen. De 26-jarige goalie kwam deze zomer over van FC Twente en tekende een contract tot medio 2018 in Utrecht. Vorig seizoen keepte hij alle 34 Eredivisie-duels voor FC Twente.



8. Benjamin van Leer (Ajax) - 1,50 miljoen euro

De 25-jarige keeper uit Houten werd door Ajax voor ca. 700.000 euro overgenomen van Roda JC Kerkrade om de positie van tweede doelman te vervullen na het vertrek van Diederik Boer (PEC Zwolle). Ajax heeft daarmee een uitstekende zet gedaan, want Van Leer was 2 seizoenen succesvol eerste keeper Roda JC en heeft daarnaast een ingeschatte marktwaarde van 1,50 miljoen euro. Ten opzichte van januari 2017 is zijn marktwaarde verdubbeld.



7. Warner Hahn (sc Heerenveen) – 1,75 miljoen euro

Hahn tekende deze zomer een driejarig contract bij Heerenveen, dat hem overnam van Feyenoord. Door Feyenoord werd hij in 2014 weggehaald bij FC Dordrecht, maar hij kon niet doorbreken bij Feyenoord, mede door een knieblessure waardoor hij bijna heel 2016 niet kon spelen. Hij werd al verhuurd aan PEC Zwolle en Excelsior. Bij Excelsior maakte hij een prima indruk in de tweede seizoenshelft van afgelopen seizoen, waarna Heerenveen hem besloot te halen als opvolger van Erwin Mulder (Swansea City). Heerenveen zou naar verluidt 500.000 euro hebben betaald en dat is een schijntje voor Hahn, daar zijn marktwaarde op 1,75 miljoen euro wordt ingeschat.



6. Brad Jones (Feyenoord) – 2,00 miljoen euro

De 35-jarige Australiër kwam medio 2016 naar Feyenoord om het gemis van Kenneth Vermeer, die toen net zijn achillespees had gescheurd en zodoende maanden buitenspel zou staan, op te vangen. Jones kwam van NEC Nijmegen en maakte vanaf bijna het begin een uitstekende indruk bij Feyenoord. Nadat Vermeer weer fit was bleef Jones eerste keeper. Voor dit seizoen kregen beide heren de kans om eerste keeper te worden, maar Vermeer raakte onlangs geblesseerd aan zijn hand en is zeker 2 maanden uit de roulatie. Jones heeft een relatief lage marktwaarde van 2,0 miljoen euro, maar dit komt mede door zijn leeftijd.



5. Sergio Padt (FC Groningen) – 3,50 miljoen euro

De 27-jarige keeper was de laatste 3 seizoenen de eerste doelman van Groningen, dat hem in 2014 weghaalde bij AA Gent. Padt heeft zich een zeer betrouwbare goalie getoond in die tijd en de kans bestaat dat hij deze transferperiode nog vertrekt. Toen Padt bij Groningen belandde was zijn marktwaarde 1,20 miljoen euro, maar die is door zijn prestaties inmiddels gestegen naar 3,50 miljoen euro. Padt heeft nog een contract tot medio 2019.



4. Eloy Room (Vitesse) – 4,00 miljoen euro

Room doorliep een groot deel van de jeugdopleiding en stoomde in 2008 door naar het eerste. Sinds 3 seizoenen is de 28-jarige international van Curacao de onbetwiste eerste doelman van de Arnhemse club. Met een nog 1 jaar doorlopend contract had hij deze zomer zijn zinnen gezet op een transfer en enige tijd was er sprake van een transfer naar Everton. Echter, Room speelt nog bij Vitesse en de van PSV overgekomen Remko Pasveer heeft vooralsnog de concurrentiestrijd om eerste doelman gewonnen. Desondanks wordt Rooms marktwaarde op 4,0 miljoen euro ingeschat.



3. Kenneth Vermeer (Feyenoord) – 5,00 miljoen euro

De 31-jarige Feyenoord-keeper kende een moeilijk afgelopen seizoen. Door een achillespeesblessure miste hij een groot deel van het seizoen, maar nadat hij fit was bleef de goed presterende Brad Jones staan. In voorbereiding op dit seizoen liep Vermeer onlangs een handblessure op waardoor hij weer zeker 2 maanden niet kan spelen. Voor zijn blessure was Vermeer belangrijk en als Vermeer fit is, is hij een betrouwbare sluitpost. Voor zijn blessureleed was zijn marktwaarde 6,50 miljoen euro en nu is die nog altijd prima met 5,0 miljoen euro.



2. André Onana (Ajax) – 8,00 miljoen euro

De pas 21-jarige keeper heeft een geschatte marktwaarde van 8,0 miljoen euro. Na het vertrek van Jasper Cillessen (FC Barcelona) vorig jaar zomer dwong Onana, die in 2015 voor 150.000 euro overkwam vanuit de jeugd van FC Barcelona, een basisplek af. Onana moest aan het begin wennen, maar is inmiddels niet meer weg te denken uit de basis. Hij wordt inmiddels ook gevolgd door grote clubs, maar in mei verlengde hij zijn contract bij Ajax tot medio 2021 omdat hij zich eerst nog verder wil ontwikkelen. Zijn marktwaarde ligt ten opzichte van vorig jaar zomer liefst 10 keer zo hoog.



1. Jeroen Zoet (PSV) – 8,50 miljoen euro

Jeroen Zoet is de Eredivisie-keeper met de hoogste marktwaarde, namelijk 8,50 miljoen euro. De 26-jarige Zoet is al 4 jaar de eerste keeper van PSV en ligt nog tot medio 2019 vast bij PSV. De kans bestaat dat de international van Nederland nog deze zomer vertrekt bij PSV. Er heeft zich nog geen club officieel gemeld bij Zoet, die sinds hij eerste keeper is sinds medio 2013 een verdubbelde marktwaarde heeft (was toen 4,0 miljoen euro). Benfica en Crystal Palace worden echter veelvuldig genoemd als potentiële nieuwe clubs van Zoet.

De 11 duurste keepers van Eredivisie

Een korte samenvatting: Welke 11 doelmannen mogen zich de meest waardevolle van de Eredivisie noemen? V-bal.nl stelde een lijst samen met de op dit moment elf ‘duurste’ doelmannen van de Eredivisie, die nu bij een club in de hoogste klasse van Nederland voetballen. Aangezien de transferperiode nog open is, kunnen er nog wijzigingen optreden..