Aankomend weekend staat de kick off voor het Eredivisie seizoen weer op het programma, dan zal de strijd om de landstitel weer losbarsten.

Vervolg: Dwarswaard: Ajax komend seizoen kampioen van Eredivisie

Het seizoen 2017/2018 wordt volgens journalist Daniel Dwarswaard een klusje voor Ajax. In gesprek met het AD laat hij weten: 'Ajax wordt de kampioen, Ze moeten nu profiteren van het vorige seizoen dat ondanks goed voetbal zonder prijzen eindigde. Cruciaal is wel dat de as met Davinson Sánchez, Hakim Ziyech en Kasper Dolberg intact blijft als de transferperiode er op zit.'

Ook wordt er met een schuin oog naar PSV gekeken, 'PSV heeft een tik gehad door de Europese uitschakeling", weet hij. "Geen Europees voetbal is echt dramatisch. Maar ik geloof wel dat ze het op een gegeven moment weer oppakken en een goede reeks gaan neerzetten.'

Over de huidige kampioen Feyenoord zijn nog wel een aantal vraagtekens, 'Bij Feyenoord viel vorig jaar alles op zijn plek. Ze zijn toen terecht kampioen geworden, maar het wordt moeilijk om dat twee jaar achter elkaar te presteren.'

Dwarswaard: Ajax komend seizoen kampioen van Eredivisie

Een korte samenvatting: Aankomend weekend staat de kick off voor het Eredivisie seizoen weer op het programma, dan zal de strijd om de landstitel weer losbarsten..