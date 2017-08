Wekenlang leek het erop dat de Braziliaan Richarlison naar het Amsterdamse Ajax vertrok, maar toen kwam er ineens een andere partij die zich ermee bemoeide.

Vervolg: Richarlison tekent voor vijf seizoenen bij Engels Watford

Het Engelse Watford gooide roet in het eten bij Ajax, de Engelse club verkocht Berghuis definitief aan Feyenoord voor een slordige 6,5 miljoen euro, hierdoor werd het financieel makkelijker om Richarlison binnen te halen.

Watford FC presenteert Ajax-doelwit Richarlison (20) https://t.co/o5BHoHHYnG — Telesport Voetbal (@televoetbal) 8 augustus 2017

Ajax had in eerste instantie niet meer dan 9 miljoen euro over voor de Braziliaan, waarna het Brazliaanse Fluminense 11 miljoen vroeg voor het talent. Toen kwam Watford in the picture, de club kon het gevraagde bedrag wel betalen.

Afgelopen vrijdag leek er nog een probleem te zijn met het werkvisum voor Richarlison, wat niet werd uitgereikt. Daardoor leek er voor Ajax opnieuw een sprankje hoop. Maar die is nu geheel de grond ingeboord.

DEAL BEKLONKEN:

Om 15.35 geeft het Engelse Watford aan dat het Richarlison voor maarliefst 5 seizoen heeft weten vast te leggen.

'De Hornets hebben sterke competitie afgeslagen om het twintigjarige talent binnen te halen,' zo valt er te lezen op de clubwebsite.

Richarlison tekent voor vijf seizoenen bij Engels Watford

