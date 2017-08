Barcelona en Liverpool zouden bijna rond zijn over Coutinho

FC Barcelona lijkt de opvolger van de vertrokken Neymar zo goed als binnen te hebben gehaald, Philippe Coutinho van Liverpool ligt bijna vast bij Barcelona.

Een delegatie van FC Barcelona is dinsdag naar Liverpool afgereist om de laatste puntjes op de I te zetten omtrent de overgang van Philippe Coutinho. Liverpool had inmiddels al groen licht gegeven voor een transfer, waar een bedrag van 90 miljoen euro (ex. bonussen) wordt overgemaakt op het rekeningnummer van Liverpool FC.

De 25-jarige Philippe Coutinho kent al een carriere van 10 jaar in Europa, in 2008 haalde Internazionale de middenvelder annex aanvaller al naar Italie. Na verhuurperiodes aan Vasco da Gama en Espanyol, vertrok Philippe Coutinho in 2013 naar het Engelse Liverpool FC.

Bij Liverpool groeide Philippe Coutinho uit tot een vaste waarde, waarin hij afgelopen seizoen in 31 duels 13 keer scoorde en 7 keer de aangever was. Voor FC Barcelona wordt Philippe Coutinho de derde aankoop en komt de speler van Liverpool dus te spelen in de schaduw van Neymar.

