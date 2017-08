Sky Sports Germay laat dinsdagochtend weten dat PSV een slordige 5 miljoen euro vraagt voor spits Luuk de Jong.

Vervolg: UPDATE: PSV wil 5 miljoen voor Luuk de Jong, Hannover komt met openingsbod

PSV betaalde in 2014 zelf 5,5 miljoen euro aan het Duitse Borussia MunchenGladbach om De Jong naar Eindhoven te halen, nu drie jaar later mag De Jong voor een halve ton minder vertrekken uit de lampenstad. Inmiddels heeft het Duitse Hannover 96 een eerste bod uitgebracht.

De oud aanvoerder van PSV leverde een tijd terug zelf al de aanvoerdersband in bij trainer Cocu, die nu door Van Ginkel is overgenomen. Na de miljoenendeal met Propper, lijkt er dus opnieuw geld in het laatje te komen bij de Eindhovense grootmacht.

