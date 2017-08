De uitschakeling voor Europees voetbal voor PSV is bij vele PSV supporters als een dreun aangekomen, het interview van Jurgen Locadia werkte daar absoluut niet aan mee.

Vervolg: Kenneth Perez neemt het op voor PSV spits Jurgen Locadia

De spits van PSV liet nogal wat stof opwaaien met zijn interview, waar het bij vele PSV supporters in het verkeerde keelgat schoot. De spits leek zich niet te kunnen 'opladen' voor het duel tegen Osijek.

'Ik ben wel fan van Locadia. Niet als voetballer hoor, dat helemaal niet. Maar hij is wel altijd een soort van eerlijk,' laat Perez weten in het programma Natafelen. 'Het is misschien niet al te snugger om het zo te doen, maar... Hij noemt Kluivert een snotneus en weet je nog toen hij die excuusbrief moest oplezen die Thijs Slegers (perschef PSV, red.) had geschreven?'

'Hij zegt in ieder geval wat hij vindt. Maar het is natuurlijk heel erg misplaatst om te zeggen dat het voor hun een wedstrijd van leven op dood is en voor ons niet, nadat je een week ervoor met 1-0 hebt verloren. Als je dan zelf ook niet zo goed bent, dan is het héél misplaatst. Hij heeft de situatie totaal verkeerd ingeschat.'

'Voor hun is het natuurlijk de wedstrijd van hun leven,' liet Loadia weten na de uitschakeing in gesprek met FOX Sports. 'Voor ons is het... Persoonlijk vind ik het moeilijk om bij zo'n wedstrijd het gevoel op te roepen. Het is niet hetzelfde als je tegen Bayern München speelt natuurlijk, dan komt het gevoel vanzelf.'

