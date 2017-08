UPDATE: Monaco mag toch met Dolberg onderhandelen van Ajax

Het Franse AS Monaco leek in eerste instantie niet bij Ajax te hoeven aankloppen voor Kasper Dolberg, maar daar is verandering in gekomen.

Ajax had met het oog op de Champions League een 'nee' verkocht aan het Franse AS Monaco, de Franse grootmacht wilde Kasper Dolberg overnemen van Ajax en ziet in hem een perfecte opvolger voor Kylian Mbappe. Maar nu Ajax de Champions League heeft misgelopen, is er verandering gekomen in het proces.

Voor Overmars lijkt er een enorm spannende maand aan te komen, de Amsterdammers willen eigenlijk niet verkopen, maar bij een smak geld kan de club absoluut geen nee zeggen. Wanneer AS Monaco Mbappe weet te verkopen voor meer dan 150 miljoen euro, moet dat geld voor de Monagasken absoluut geen probleem zijn.

