Play off duel tussen Ajax en Rosenborg zo goed als uitverkocht

De play off wedstrijd voor Ajax voor een plek in het Europa League toernooi is zo goed als uitverkocht.

De Amsterdammers maken dinsdagochtend melding dat er al meer dan 30.000 tickets zijn verkocht voor het play off duel tegen Rosenborg BK. De loting is dan pas gedaan, toch is de Johan Cruijff Arena al bijna zo goed als uitverkocht tijdens het thuisduel met Rosenborg BK, de kampioen van Noorwegen.

Op 17 augustus trapt Ajax het tweeluik met de Noorse kampioen in eigen huis af, waarna het een week later in Noorwegen de beslissing zal vallen wie er naar de Europa League mag.

