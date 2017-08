Voetbalvrouwen eisen meer salaris: Anders gaat de sport kapot

De spelersvakbond FIFPro liet een onderzoek uitvoeren tijdens het afgelopen EK, met schokkende antwoorden.

Maarliefst 87% van de vrouwen zou een vroegtijdige carriere eindiging besluiten omdat de salarissen voor voetbalvrouwen te laag zouden zijn. De FIFPro bracht enkele topspelers bijeen en het grootste struikelblok blijken de lage salarissen van de voetbalvrouwen.

De Amerikaanse doelman laat weten: 'In de twee decennia die ik actief ben als prof heb ik veel goede speelsters de sport zien verlaten. Dat waren geweldige teamgenoten, die de potentie hadden om tot de wereldtop te behoren.'

'Ze stopten omdat ze zichzelf niet langer financieel konden ondersteunen. Ze gingen liever terug naar school om een opleiding te volgen. Zodat ze hun gezin en zichzelf een gezond en financieel zeker leven konden bieden.'

De toeschouwers van het EK zaten wel in de lift, meer dan 4 jaar geleden in Zweden. Ook via de TV volgden meerdere supporters het EK. Maar de salarissen blijven een lastig parket. 'We hoeven geen miljonair te worden, zoals de mannelijke voetballers. We willen alleen een gezonde en normale levensstijl kunnen leiden. Momenteel verliest de sport goede spelers omdat ze niet genoeg salaris krijgen voor een goede levensstijl.'

'Hogere salarissen zijn een belangrijke voorwaarde om de sport te kunnen laten groeien en het respect te krijgen van zowel mannen als vrouwen. Natuurlijk doen we het niet voor niets. We houden van onze sport, maar op een bepaald moment moet je je hakken in het zand zetten en zeggen 'genoeg is genoeg'. We doen dit niet langer voor een laag salaris en de trots van ons land,' sluit de goalie van de VS af.

