Sinds de komst van trainer Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord, opereren de Rotterdammers steeds meer als een topclub.

Vervolg: Van Bronckhorst zorgt voor mentaliteitsverandering bij Feyenoord

De verdienste van Giovanni van Bronckhorst,die in zijn eerste periode zelfs tijdens de recordnederlagen op rij het hoofd koel wist te houden. Na de zwarte periode leek Van Bronckhorst alle neuzen dezelfde kant op te krijgen bij de Rotterdammers, wat heeft geleidt tot twee prijzen dusver.

Het geloof in het winnen van prijzen moest terugkomen, daarvoor heeft Van Bronckhorst gezorgt. Jl mei zorgde de trainer ervoor dat er na 18 jaar weer groot feest was in de Kuip. In gesprek met het AD laat de oefenmeester weten dat het kampioenschap geen incident was en wil voortborduren op dit succes.

Van Bronckhorst wist in 14 maanden maarliefst 3 prijzen te pakken, de KNVB beker, het zo gewenste kampioenschap en ook nog eens de Johan Cruijff Schaal. De lat ligt bij de Rotterdammers dit seizoen opnieuw hoger, helemaal met het Champions League voetbal.

Ook clubtopscorer Jorgensen die in Rotterdam werd behouden deze transferzomer wil Ajax en PSV het vuur aan de schenen leggen en opnieuw kampioen van Nederland worden.

Van Bronckhorst zorgt voor mentaliteitsverandering bij Feyenoord

Een korte samenvatting: Sinds de komst van trainer Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord, opereren de Rotterdammers steeds meer als een topclub..