Deze zomer was de middenvelder Wesley Sneijder ineens in beeld bij FC Utrecht, maar de Domstedelingen wisten hem niet binnen te halen.

Vervolg: Sneijder: 'Overgang naar FC Utrecht was het gewoon net-niet'

Volgens Sneijder zelf paste het allemaal net niet, waar de middenvelder afgelopen maandag voor een seizoen zijn handtekening zette onder een contract bij het Franse Nice.

In gesprek met De Telegraaf liet Sneijder weten: 'Met Frans van Seumeren FC Utrecht heb ik een goed gesprek gevoerd, maar uiteindelijk paste het allemaal net niet.' De keuze voor het Franse Nice is voor de middenvelder een hele weloverwogen keus.

'Als je 33 bent, weet je dat de absolute topclubs in de rij staan. Ik kon naar China en het Midden-Oosten, maar hield Oranje altijd in mijn achterhoofd. Ik wil niets liever dan volgend jaar naar het WK in Rusland. Dat ik door mijn komst naar Nice in beeld blijf voor het Nederlands elftal, is een mooie bijkomstigheid.'

In de media ging het destijds ook over een eventuele terugkeer naar Ajax, maar volgens Sneijder is dat nooit aan de orde geweest.

Sneijder: 'Overgang naar FC Utrecht was het gewoon net-niet'

Een korte samenvatting: Deze zomer was de middenvelder Wesley Sneijder ineens in beeld bij FC Utrecht, maar de Domstedelingen wisten hem niet binnen te halen..