Kevin Strootman staat voor gevoelige transfer naar Juventus

Oud PSV-er Kevin Strootman kan een gevoelige transfer maken binnen de Italiaanse Serie A, recordkampioen Juventus zou hem maar wat graag inwilligen deze zomer.

Waar AS Roma bezig is aan een spectaculaire transferzomer, wist het al te shoppen bij PSV en Feyenoord en lijkt het nog niet klaar. De Romeinen willen het middenveld verstevigen met Hakim Ziyech van Ajax, maar lijken nu een groter probleem te krijgen.

#Juve, caccia al mediano. Ecco tutte le piste seguite da #Marotta - GALLERY https://t.co/PtoxsAdi0L — Tuttosport (@tuttosport) 8 augustus 2017

Middenvelder en oud PSV middenvelder Kevin Strootman kan vertrekken, en niet naar de minste club. Recordkampioen Juventus wil Strootman overnemen van de concurrent, maar de vraag is of de Romeinen bereidt zijn mee te werken aan een transfer van een van haar steunpilaren.

In het contract van Strootman staat een afkoopsom van 45 miljoen euro, wanneer Juve daarmee over de brug komt kan AS Roma niet anders dan meewerken.

