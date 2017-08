Als het aan Willem van Hanagem ligt, moet PSV er alles aan doen om een aanvallende versterking te halen last-minute.

Vervolg: Opnieuw wordt Sam Larsson genoemd als versterking voor PSV

In zijn column in het AD laat De Kromme weten dat PSV met het geld uit de transfer van Propper een aanvallende versterking moet gaan halen, hierbij wordt de naam van SC Heerenveen aanvaller Sam Larsson genoemd.

'Als ik Marcel Brands was, haalde ik vandaag nog Sam Larsson op. Er moet iets gebeuren, e doen daar zelf een beetje alsof er allemaal niets aan de hand is, maar er zit helemaal niets meer in dat slappe elftal van Cocu.'

Dat PSV en SC Heerenveen het recht kunnen gaan breien wat betreft Sam Larsson lijkt schieronmogelijk, de spits lijkt al in een versgevorderd stadium met het Spaanse Celta de Vigo.

