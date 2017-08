Van Hooijdonk: Van Persie komt gewoon terug naar Feyenoord

Feyenoord wacht al weken met smart op een ja-woord van Robin van Persie, de Rotterdamers zien de oud gediende graag terugkomen.

Helemaal na het vertrek van Elia en Kuyt kan Feyenoord een topspits en routinier wel gebruiken met het oog op het komend seizoen. Niet alleen nationaal, maar ook international lijkt Feyenoord met de komst van Van Persie hogere ogen te kunnen gooien.

In gesprek met de NOS laat oud Feyenoorder Pierre van Hooijdonk weten dat hij denkt dat het wel gaat gebeuren deze zomer: 'Maar Van Persie is geen Kuyt. We moeten niet denken dat hij komt om Kuyt te vervangen, dat gaat niet op. Van Persie zal de rol van stand-in van Nicolai Jørgensen moeten vervullen, dat is in mijn ogen de enige positie waarin hij kan spelen.'

