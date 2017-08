Het lijkt erop dat bij PSG deze zomer met geld wordt gesmeten alsof het water is, want alleen de komst van Neymar is niet genoeg.

Vervolg: PSG wil volgende transferklapper maken met komst Mbappe

De Franse nieuwsbladen weten te melden dat na de komst van Neymar (222 miljoen euro red.) er nog een grote klapper te wachten staat voor de fans van de Parijzenaren. Niemand minder dan Kylian Mbappe van AS Monaco moet de volgende aanwinst worden voor de Franse grootmacht.

Voor een bedrag van 161 miljoen euro moet PSG de volgende euro's over de balk smijten, de topspeler van het Franse AS Monaco moet de overstap maken binnen de Franse Ligue1.

Waar Real Madrid en Manchester City al azen op de komst van de 18-jarige Mbappe, lijkt nu dus ook PSG zich te moeien in het transfergevecht.

PSG wil volgende transferklapper maken met komst Mbappe

Een korte samenvatting: Het lijkt erop dat bij PSG deze zomer met geld wordt gesmeten alsof het water is, want alleen de komst van Neymar is niet genoeg..